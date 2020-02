DWDD heeft primeur Songfestivalnummer Jeangu Macrooy

Een dag later zal Jeangu het liedje voor het eerst live in de uitzending ten gehore brengen. Vorig jaar had DWDD ook al de primeur van het songfestivalnummer. Toen onthulde Duncan Laurence samen met songfestivalkenner en commentator Cornald Maas het nummer Arcade.

Er is tot nu toe nog heel weinig naar buiten gekomen over het liedje waarmee de 26-jarige Jeangu de titel van Duncan gaat proberen te verdedigen. Wel is bekend dat het wordt geproduceerd door producer en componist Perquisite. „We zijn in de afrondende fase en zetten de puntjes op de i”, zei de soulzanger in januari. „Ik kan wel zeggen dat het nummer het mooiste is dat ik tot nu toe heb gemaakt.” Perquisite beloofde destijds dat het liedje „zeker binnen gaat komen bij de mensen.”