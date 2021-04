Miss Montreal: ’The Streamers voelt als een soort schoolreisje’

Vorige maand was het eerste livestreamconcert van The Streamers, waarvan onder anderen Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Davina Michelle en Suzan & Freek deel uitmaken. Op Koningsdag staat de tweede digitale show gepland bij de stallen van Paleis Noordeinde. Voor Miss Montreal is dat haar debuut. „Het is leuk om met al je collega’s iets compleet anders te doen en dat we nu echt een band zijn, een hele grote band. Het is alleen maar samen lol maken en mooie muzikale momenten delen.”

Ook tijdens de show op 27 april zingen de artiesten samen nummers, in verschillende samenstellingen. Sanne wil nog niets verklappen, maar gaat wel uit haar comfortzone. „Er zitten liedjes bij waarvan je denkt: ’huh?’ We doen allemaal wel iets wat helemaal niet bij ons past.”

Hoewel de zangeres al meerdere livestreamconcerten heeft gedaan, voelt dit Koningsdagconcert heel anders. „Ik ben daar wel echt met mijn vrienden. Het is meer alsof je echt samen op een soort schoolreisje bent. En dan ook nog op een heel mooi podium, met mooi licht en een geweldig uitzicht. Ik kan daar alleen maar van genieten.”

