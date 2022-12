Premium Het beste van De Telegraaf

Socialite laat roerige periode achter zich: Paris Hilton nu écht klaar voor baby!

Door Nick Wijsen

Paris is helemaal klaar voor het moederschap! De 41-jarige socialite, die momenteel een ivj-traject ondergaat, kan niet wachten om haar langgekoesterde kinderwens met manlief Carter Reum (41) in vervulling te laten gaan. „We hebben heel veel eitjes die klaarstaan”, aldus de enthousiaste realityster. Huisje, boompje, beestje: Paris lijkt zich anno 2022 helemaal thuis te voelen in het burgerlijke leven. Dat is misschien maar goed ook, want de steenrijke Hilton-telg heeft het nodige meegemaakt...