Griekse prinses Theodora moet bruiloft uitstellen

De in Los Angeles wonende prinses zou volgens de laatste berichten eind mei trouwen op het eiland Spetses, waar in 2010 ook haar broer Nikolaos in het huwelijk trad, in aanwezigheid van onder anderen Willem-Alexander en Máxima. Die komen, sinds ze in de buurt een vakantiewoning hebben, met enige regelmaat over de vloer bij de Griekse koninklijke familie.

De coronacrisis staat grote publieke evenementen in de weg en verhindert daarnaast dat genodigden naar Griekenland kunnen komen. Theodora is via haar ouders nauw verwant aan het Deense en het Spaanse koningshuis. Koningin Margrethe is een tante van Theodora, evenals de Spaanse koningin Sofia, terwijl de Spaanse koning Felipe een volle neef is.

Theodora, die zich in november 2018 verloofde, heeft verschillende rollen gehad en speelde onder meer in de langlopende tv-serie The Bold and the Beautiful. Haar huwelijk is het tweede 'grote' koninklijke huwelijk dat deze maand niet doorgaat. Eerder moest ook de Britse prinses Beatrice haar bruiloft naar een nog nader te bepalen datum verplaatsen.