Delphine over ontmoeting met halfbroer Filip: ’Het was fantastisch’

Koning Albert, de vader van Filip, erkende begin 2020 na een jarenlange juridische strijd dat hij de biologische vader is van Delphine. Sinds oktober dat jaar mag ze zichzelf prinses van België noemen. Kort daarna nodigde Filip haar uit voor een ontmoeting.

Delphine vond het van tevoren erg spannend, maar het werd een hele gezellige lunch. „Het was fantastisch, het was heel leuk. Ik was positief verrast”, kijkt ze terug. „Hij is natuurlijk koning, dus hij kan niet helemaal ontspannen zijn maar dat leek hij bij mij wel te zijn. Naar mijn idee was hij heel oprecht.”

Mooi einde

Daarna werd ze ook door Albert en diens vrouw Paola uitgenodigd. Ook dat was een mooie ervaring. „De energie was zo goed. We lijken ontzettend op elkaar.” Hoewel de relatie tussen de twee nog niet helemaal hersteld is, zijn ze op de goede weg. „Het is een heel mooi einde van een verhaal.”

Delphine hoorde op 17-jarige leeftijd dat Albert, die ze toen kende als een goede vriend van haar moeder, haar biologische vader is. Jarenlang voerde ze een juridische strijd om erkenning, maar hij ontkende tot twee jaar geleden dat hij haar biologische vader was.