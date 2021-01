Han Peekel: ’Wat John de Mol MIJ vertelde…’

TV

Opnamen Grey’s Anatomy en American Horror Story uitgesteld door oplaaien corona

Kijkers van series als Grey's Anatomy, American Horror Story en This Is Us moeten langer wachten op nieuwe afleveringen. Ook de televisietakken van Disney en 20th Century Fox leggen de opnamen voorlopig stil in verband met het oplaaiend aantal coronabesmettingen en het stijgend aantal doden in Los A...