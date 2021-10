Acteur Jason Momoa liep hernia op bij opnames Aquaman 2: ’Ik word oud’

Kopieer naar clipboard

Jason Momoa Ⓒ Getty Images

De opnames van superheldenfilm Aquaman and the Lost Kingdom verliepen voor hoofdrolspeler Jason Momoa niet helemaal vlekkeloos. De acteur liep op de set meerdere verwondingen op, zo vertelde hij in The Ellen DeGeneres Show.