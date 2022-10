Deadpool-ster T.J. Miller wil niet meer met ’gruwelijk gemene’ Ryan Reynolds werken

De 41-jarige T.J. Miller speelde in Deadpool barman Weasel, een vriend en hulpje van het titulaire personage in beide films, maar van die vriendschap bleef achter de schermen niets over. „Hij was gruwelijk gemeen tegen mij en deed ook steeds alsof ik echt Weasel ben. Hij zei: ’Weet je wat zo geweldig aan jou is? Je bent niet de ster, maar je doet net genoeg om grappig te zijn en dan kunnen we daarna weer verder met de echte film.’ Ik hoorde hem aan en vond het maar raar en toen liep ik weg van de set”, vertelt Miller in de in The Adam Carolla Show- podcast

De acteur is dan ook niet van plan terug te keren in de franchise, al hoopt hij wel dat er meer Deadpool-films komen. „Zou ik ooit nog met hem werken? Nee, dat zou ik nooit meer doen. Ik wens hem wel gewoon het beste, want hij is zo goed als Deadpool. Ik vind het wel raar dat hij me haat. Ik denk dat hij zeker een Deadpool 3 en andere films moet maken. Maar ik denk ook dat hij me gewoon niet mag en vind het heel raar hoe hij dat uitte.”