Arie Ribbens (84) na lang ziekbed overleden

Meer dan twaalf jaar kampte Arie met gezondheidsproblemen en had hij een indrukwekkende lijst aan ziektes: longkanker, nierproblemen, gebroken heup, vasculaire dementie, longontsteking, darminfectie en ademnood.

Vlak voor zijn 80e verjaardag moest hij zelfs afscheid nemen van zijn familie en vrienden en sprak hij met uitvaartondernemer Anne-Jan Jongbloed, de echtgenoot van Bonnie St. Claire over zijn afscheid. Maar Arie bleek telkens weer op te krabbelen, al moest hij wel telkens inleveren en bracht hij de meeste tijd van zijn dagen thuis door in gezelschap van zijn toegewijde echtgenote Cea, die hem geen moment uit het oog verloor.

Moeder Teresa

Wat zij allemaal voor hem heeft gedaan, niets was haar te veel. Als een moeder Teresa waakte zij over hem en zorgde ervoor dat het Arie aan niets ontbrak. Voor de zanger een zegen, hij was altijd in tranen als hij vertelde over de nimmer aflatende liefde van zijn vrouw. „Ze verdient een standbeeld. Weet je wel hoe lief zij altijd voor mij is, ik kan daar wel om janken.” Om er dan ook met zijn wrange humor aan toe te voegen: „Ja ja, ik ben gezegend met een jonge vrouw, dat raad ik iedereen aan.”

Voor Cea is het vanzelfsprekend dat zij Arie tot aan zijn laatste adem heeft verzorgd. Nog intens verdrietig en niet in staat om een uitgebreid gesprek aan te gaan zegt ze: „Zo’n lieve man, wat hadden we het fijn samen, ondanks alle problemen klaagde en mopperde hij nooit. Er was alleen maar liefde…”