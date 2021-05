Ex George Michael krijgt alsnog deel erfenis

Daar waren de nabestaanden het niet mee eens, omdat het niet in het testament vermeld stond. Volgens Daily Mail is er nu toch een schikking getroffen in de rechtszaak en krijgt Goss een onbekend bedrag.

Goss en Michael waren dertien jaar samen en gingen in 2009 uit elkaar, zeven jaar voor de dood van de zanger. Michaels erfenis van 96,7 miljoen pond is verdeeld tussen zijn zussen, vader, goede vrienden en zijn medewerkers. Fadi Fawaz, die op het moment van het overlijden een relatie had met de zanger, werd niets nagelaten.