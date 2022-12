Megan Thee Stallion wint in zaak tegen platenlabel

De aanklacht werd op 14 september ingediend met het argument dat het geen nieuw album was omdat het eerder beschikbare opnames bevatte en naar verluidt „niet de juiste regels volgde.” Het label wilde een rechtszaak omzeilen en vroeg de rechter om simpelweg meteen in het voordeel van het label te oordelen.

Megan Pete, zoals de 27-jarige rapper echt heet, liet daarop eerder deze maand aan de rechtbank weten dat het wel degelijk om een nieuw album ging en dat ze op z’n minst de kans verdiende dat te bewijzen. „Pete zou een kans in de rechtbank moeten krijgen om te bewijzen dat ze alles heeft gedaan wat van haar werd verlangd bij het maken van het album”, zo liet een woordvoerder van de zangeres toen weten. Megan leverde woensdag genoeg bewijs en werd door de rechter in het gelijk gesteld.

Dit is de tweede rechtszaak rond Megan in korte tijd. Vrijdag werd de Canadese rapper Tory Lanez schuldig bevonden aan onder meer het beschieten van de zangeres. Een jury oordeelde dat hij Megan in de voeten heeft geschoten, in het bezit was van een illegaal wapen en dat wapen onbezonnen heeft gebruikt. Lanez kan twintig jaar cel krijgen voor de schietpartij.