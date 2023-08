Melissa Joan Hart verloor bijna hoofdrol in tv-serie om blote fotoshoot

„Ik kwam aan op een feestje en toen vroeg mijn advocaat of ik een fotoshoot had gedaan voor Maxim”, herinnert de nu 47-jarige actrice zich. „Dus ik zeg ja, en toen kreeg ik te horen dat ik was ontslagen bij de serie en dat ik niet met de pers mocht praten.” Op de foto’s in Maxim poseerde Hart in haar ondergoed en werd ze neergezet als „Sabrina, your favorite witch without a stitch.” Dit ging in tegen het contract dat Hart had getekend, waarin stond dat zij niet naakt als het personage mocht verschijnen.

Hart kreeg vervolgens een telefoontje van haar moeder, tevens haar producent, die vroeg wat ze had gedaan. „Weet ik veel, gewoon wat me werd opgedragen. Ik heb een fotoshoot voor Maxim gedaan. Natuurlijk moest ik daarvoor in mijn ondergoed poseren”, zegt Hart. De actrice kon haar plek in de serie daarna nog redden door een excuusbrief te schrijven naar de producenten, waarna ze weer in genade werd aangenomen.