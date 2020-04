Cultfilmmaker Nobuhiko Obayashi (82) overleden

Zijn laatste film, Labyrinth of Cinema, zou eigenlijk vrijdag uitgebracht worden in Japan. Dat werd uitgesteld vanwege het rondwarende coronavirus. „Regisseur Obayashi vocht tegen zijn ziekte tot de dag waarop zijn film zou uitkomen. Rust in vrede, Obayashi, die zo van films hield dat je ze maar bleef maken”, valt te lezen op de website voor de laatste film.

Obayashi staat vooral bekend om zijn horrorcomedy Hausu uit 1977. Maar de filmmaker werkte aan nog veertig andere films, en maakte duizenden commercials en andere videowerken.