Tjitske Reidinga voelt zich niet geroepen om cultuursector te verdedigen

„Ik dacht de hele tijd: ik moet nu voor mijn vak gaan staan”, vertelt Tjitske in de podcast Met Groenteman in de kast. „Maar volgens mij zijn er op dit moment echt wel belangrijkere dingen aan de hand. Ik had helemaal geen grote gedachten over kunst. Ik dacht vooral: laten we eerst maar zorgen dat het virus overgaat en dat zo min mogelijk mensen besmet raken. Natúúrlijk moet je niet in een volle zaal gaan zitten als je niet wilt dat meer mensen worden besmet.”

De actrice vindt het heel erg dat de cultuursector het zo zwaar te verduren heeft. „Maar ik voel mijzelf niet geroepen om de barricades op te gaan. Ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. Maar ja, als iedereen dat vindt gebeurt er natuurlijk nooit wat.”

Tjitske vindt de situatie die nu is ontstaan vooral erg voor haar jonge collega’s die net van de opleidingen afkomen. „Wat moeten die nu? Dat gaat me echt aan het hart.”