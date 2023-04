Premium Het beste van De Telegraaf

Twee filmmaten werken alweer voor de twintigste keer samen Ben Affleck en Matt Damon tonen in ’Air’ hoe Nike aan Michael Jordan vleugels gaf

Door Eric le Duc

Ben Affleck regisseerde niet alleen ’Air’, maar speelt in de film ook Phil Knight. een van de oprichters van Nike.

Het had weinig gescheeld of Michael Jordan had zijn hele carrière op sneakers van Adidas gespeeld. Maar in 1984 wist Nike de basketballegende binnen te hengelen met een eigen schoenenlijn. Over deze grootste sponsorcoup uit de sportgeschiedenis maakten Ben Affleck en Matt Damon het drama Air.