Dj Armin van Buuren. Ⓒ FOTO BSR AGENCY

We hoopten met z’n allen op nog een wereldster, om het jubileumprogramma van aanstaande Pinkpop van extra glans te voorzien. We zouden er bijna de komst van Armin van Buuren door over het hoofd zien, die zondagavond een absoluut bonusfeest verzorgt.