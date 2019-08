Marketingbaas Ed Razek weg bij Victoria’s Secret

Hij gaat met pensioen, volgens The New York Times. „Het was een moeilijke beslissing omdat, zoals sommigen van jullie weten, we zoveel jaren samen hebben gedeeld. Maar het is tijd”, zo is te lezen in een interne mail die in handen is gekomen van de krant.

Razek raakte vorig jaar nog in opspraak, nadat hij in een interview gezegd had dat transseksuelen niks te zoeken hebben tussen de Angels. Deze week werd bekend dat het Braziliaanse transgendermodel Valentina Sampalo voor het merk zal poseren.