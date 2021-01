Kevin Costner klaagt oud-zakenpartner aan voor 15 miljoen

De twee leerden elkaar kennen toen Wilson Costner hielp aan een rol in Stacy’s Knights uit 1983, een van de eerste grotere filmklussen van de acteur. Costner maakte Wilson vervolgens coproducent van zijn regiedebuut Dances With Wolves (1990), die het duo een Academy Award voor beste film opleverde. De mannen werkten vervolgens via productiehuis TIG aan een reeks films, waaronder The Bodyguard, Wyatt Earp, The Postman en Message In A Bottle. Dat leverde Wilson volgens Costner zeker 35 miljoen dollar op.

Costner richtte naast TIG nog een productiebedrijf op, Good Ones Productions, dat werkte met leningen van TIG. In zijn aanklacht stelt de acteur volgens The Hollywood Reporter dat toen hij Good Ones afgelopen zomer wilde opheffen, Wilson weigerde zijn aandeel op te geven. Volgens Costner pleegt hij daarmee fraude, verzaakt hij zijn fiduciaire plicht en maakt hij zich schuldig aan ongerechtvaardigde verrijking.

De advocaten van Costner schrijven: „Gezien het feit dat Costner en Wilson al in geen twaalf jaar zaken hebben gedaan, Wilson geen functie meer heeft bij TIG, niet meer geïnteresseerd is projecten te produceren, geen aanspraak meer maakt op de winst hierover en hij niets meer met Costner te maken wilde hebben als het om de projecten gaat, is het totaal niet logisch dat Wilson zijn aandeel niet op wil geven.”

Naast Wilson klaagt Costner ook zijn oud-advocaat aan, die nu voor Wilson werkt. Deze Zeke Lopez zou bij zijn vertrek bij Good Ones documenten hebben gestolen.