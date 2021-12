Rob de Nijs verkoopt binnen halve dag Ziggo Dome uit: ’Doet me echt goed!’

„Dat ontroert me enorm”, vertelt de zanger die lijdt aan de ziekte van Parkinson aan Privé. „Ik hoopte tegen die tijd op een volle zaal, maar dat iedereen nu al meteen een kaartje bestelt... ja, dat doet me echt goed. Jongens, wat is dit? Ik vind het echt geweldig!”

Het afscheidsconcert voor de Vlamingen, voor 14.000 man in het Antwerpse Sportpaleis, was een emotionele gebeurtenis die niemand van de aanwezigen onberoerd liet. Na twintig minuten werd het de ’levende legende’ zelfs even te veel en gaf hij zijn vrouw Henriëtte aan te willen stoppen. Met een staande ovatie, veel geroep en haar stellige „dat gaan we dus niet doen, de mensen zitten net” bracht Rob het concert tot een goed einde.

Een einde dat in zijn geboorteplaats Amsterdam op 10 april dus nog een vervolg krijgt.