’Andrew wil wél meewerken aan Amerikaans politieonderzoek Epstein’

Eerder klaagde Berman nog dat Andrew geen enkele medewerking verleende. „We hebben contact met zijn advocaten”, stelt een woordvoerder van de openbaar aanklager nu. „Maar we zijn geïnformeerd dat hij zich niet wil laten verhoren.”

Berman zei vorige week dat de Britse prins in tegenstelling tot zijn „zeer publieke aanbod om mee te werken aan ons onderzoek naar Epstein niet thuis geeft.” Volgens ingewijden was de prins woedend toen dat hem ter ore kwam.

Bekijk ook: Deze man moet prins Andrew REDDEN

De Amerikaanse justitie wil Andrew graag horen over Epstein, met wie hij jarenlang bevriend was. Epstein werd veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes, vorig jaar augustus pleegde hij zelfmoord in zijn cel. Andrew gaf in november een veelbesproken interview over zijn banden met Epstein. Daarin ontkende hij nogmaals dat ook hij het bed deelde met minderjarige meisjes.