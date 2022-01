NPO-radiozenders draaien Ali B en Marco Borsato niet meer

Het gaat onder meer om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. De zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet.

Donderdag kwam de Boos-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland online. Negentien vrouwen deden tegenover maker Tim Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B, waarvan een naar verluidt door een oud-kandidaat van het RTL-programma. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de aflevering.

Corrupte bende

Eerder deze week legde Rietbergen zijn werk als bandleider neer. Hij erkende dat hij relaties van ’seksuele aard’ met vrouwen heeft gehad die betrokken bij het programma waren. RTL legde het programma en de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek stil. Zijn collega-coach Anouk besloot niet meer terug te keren bij de ’corrupte bende’, zo liet ze op Instagram weten.

Ben jij iemand die direct of indirect te maken heeft gehad met seksueel overschrijdend gedrag of andere ongewenste omgangsvormen bij The Voice of een ander televisieprogramma? Dan horen we graag je verhaal, en dat kan uiteraard ook anoniem. Je kunt een bericht sturen naar onze WhatsApp-tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952.