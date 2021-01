NVJ ziet af van aangifte tegen Dave Roelvink

De zoon van Dries Roelvink stelde dat hij met de valse perskaarten verslag wilde doen van komende rellen. Eerder maakte het model al filmpjes van de ongeregeldheden op het Museumplein en stelde dat hij „verslaggever” was.

De NVJ stelt blij te zijn dat Roelvink de opname heeft verwijderd. „Hij had van ons nog wat duidelijker tegen al zijn volgers mogen zeggen dat valsheid in geschrifte zeer strafbaar is”, stelt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ. „Maar wat ons betreft is hiermee nu de kous af.” Bruning beklemtoont dat de juridische stappen weer op tafel komen als Roelvink zich in de toekomst alsnog met een valse perskaart uitgeeft als journalist.

Journalisten kunnen bij de NVJ een politieperskaart aanvragen om in geval van grote calamiteiten aan te tonen dat zij van de pers zijn. Er gaat een uitgebreide screening aan het verstrekken van zo’n pas vooraf. Bij de rellen van afgelopen weekeinde in diverse steden werden talloze journalisten belaagd door boze relschoppers.

