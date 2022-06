Netflix maakt reality-spelshow van Squid Game

In Squid Game: The Challenge zullen net als in de serie 456 deelnemers vanuit de hele wereld opdrachten moeten uitvoeren om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. Er is één belangrijk verschil: waar afvallers het in de serie met de dood moeten bekopen, worden zij in de reality-variant slechts met lege handen naar huis gestuurd. De serie zal uit tien afleveringen bestaan en wordt gefilmd in het Verenigd Koninkrijk.

„Fans van de dramaserie staat een fascinerende en onvoorspelbare reis te wachten terwijl onze 456 echte deelnemers door de grootste competitieserie ooit navigeren, vol spanning en verrassende wendingen, met de hoogste geldprijs ooit aan het einde van de rit”, zegt Brandon Riegg van Netflix.

De serie Squid Game werd eerder deze week officieel verlengd met een tweede seizoen. Het eerste seizoen van de serie geldt tot nu toe als Netflix’ populairste serie aller tijden, met meer dan 1,65 miljard kijkuren in de eerste 28 dagen na de première in september 2021.