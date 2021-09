Voormalig tienerster Amanda Bynes nog zeker anderhalf jaar onder toezicht

De 35-jarige Amerikaanse kwam in 2013 onder toezicht te staan nadat ze vanwege mentale problemen was opgenomen in een kliniek. Ook kampte ze met verslavingen. De afgelopen jaren leek het beter te gaan met Bynes, maar vorig jaar ging ze opnieuw naar een kliniek voor psychische zorg.

Bynes brak op haar tiende door met haar rol in Nickelodeonserie All That. Ze scoorde als tiener verschillende film- en televisierollen, maar daarna ging het door haar problemen bergafwaarts. In 2010 was de actrice voor het laatst te zien in een film, Easy A.