NYPD Blue-acteur Austin Majors (27) dood gevonden in daklozenopvang

De familie van Majors gaf in een verklaring aan TMZ af: „Austin was een liefdevolle, artistieke, briljante en aardige jongen. Hij was erg trots op zijn acteercarrière. Vanaf het moment dat hij klein was, was zijn doel in het leven om mensen gelukkig te maken.”

De voormalige kindacteur brak in 1999 door toen hij de rol van Theo Sipowicz speelde, de zoon van rechercheur Andy Sipowicz, in het detectivedrama NYPD Blue. Maar ook op latere leeftijd verscheen hij in verschillende televisieshows, waaronder een gastrol in ER en How I Met Your Mother.