Goldband wil met ’frisse neus’ in AFAS Live staan

„Ik had het niet moeten doen”, zo herhaalde Milo zijn eerdere reactie op het filmpje. „Maar ik vind ook dat er nogal bekrompen met drugsgebruik wordt omgegaan. Volgens mij is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. En het komt nu vooral door media als deze dat de beelden een platform krijgen.”

Goldband was bij Sophie Hilbrand te gast vanwege het winnen van de Popprijs afgelopen zaterdag. De bandleden vertelden dat dit een van hun doelen was geweest toen ze in 2020 een groot papier vol schreven met hun dromen. „Maar dat zou in 2036 zijn eigenlijk, dat is iets sneller gegaan dan verwacht”, vertelde Milo.

„Elk jaar gaan we met ons management een weekje weg naar een natuurhuisje of iets dergelijks en dan nemen we dat bord mee”, aldus Milo. „Karel en ik gingen onze zolder opruimen en dit is dus van 2020.” Met daarop onder meer de vervulde droom van een gouden plaat, optreden op Lowlands op Alpha-podium, een MTV Award, de Popprijs en spelen in het ADO-stadion.