Joep uit De Bachelorette: ’Af en toe voelde Gaby gemaakt’

Volgens hem werd er af en toe wel gestuurd in het programma, zeker in de gesprekken die hij had met ’hoofdprijs’ Gaby. „We hadden leuke echte gesprekken als de camera’s niet draaiden, maar zo gauw deze weer aangingen, werd het gesprek gemaakter, meer gestuurd.”

Dat snapt Joep ook wel weer: „Dat is tv, anders kijken mensen niet.” De gesprekken leverden volgens hem door die sturing ook ’meer sensatie’ op. „Ook Gaby had daar voor mijn gevoel iets meer inspraak in. Zij is in het dagelijks leven natuurlijk ook actrice of presentatrice dus ik vond dat zelf niet altijd oprecht overkomen. Een beetje gemaakt en alsof het ’werk’ voor haar was.”

Toch benadrukt hij dat hij zichzelf niet anders wilde voordoen, ’ook niet voor leukere tv’. „Ik merkte in het programma wel welke personen meededen voor de 15 minuten fame. Die zich net even wat anders of opvallender voordeden als de camera’s draaiden en even wat extra olie op de spieren smeerden. Maar dat gold voor mij niet.”

De Brabander had zichzelf dan ook niet aangemeld voor het programma, maar werd naar zijn zeggen benaderd door producent Warner Bros. Wel interessant om te zien hoe de productie van zo’n programma werkt, vond hij, helemaal omdat hij zelf ook een evenementenbedrijf heeft. En hij heeft er nog wel meer van geleerd, vooral over het effect van zijn deelname „Iedereen heeft een mening, over jou, over het programma. Maar ik houd het bij mezelf en heb respect voor andere meningen. Ik kan voor 100 procent zeggen dat mijn vrienden en familie mij nog steeds dezelfde vinden en dat ik nog steeds dezelfde ben als vóór de opnames.”