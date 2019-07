Nieuw Nederlands record voor Spider-Man: Far from Home

Dat aantal bezoekers was goed voor een opbrengst van 1,6 miljoen euro, meer dan welke andere Spider-Man-film dan ook. Inclusief voorpremières heeft de film al bijna 2 miljoen euro opgebracht en hebben ruim 180.000 bezoekers Spider-Man: Far From Home gezien.

Spider-Man: Far From Home, waarin acteur Tom Holland voor de tweede keer de superheld in zijn eigen film vertolkt, draaide vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Op de eerste dag was de film goed voor 318.000 euro. Daarmee pakte de film de beste openingsdag voor een Spider-Man-film.

Ook in de Verenigde Staten lokte de spinnenheld de meeste bezoekers naar de bioscoop. Aan de andere kant van de oceaan bracht de film in zes dagen tijd 185 miljoen dollar in het laatje. Wereldwijd staat de teller inmiddels op een opbrengst van meer dan 580 miljoen dollar.