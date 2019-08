Bange momenten voor P!nk, crew moet noodlanding maken

Gelukkig konden de passagiers en bemanningsleden veilig wegkomen en raakte er niemand gewond. Het Duitse vliegtuig kwam uit de Noorse hoofdstad Oslo. Aan boord zaten vier Amerikanen, twee Australiërs, een Brit, twee piloten uit Oostenrijk en Duitsland en een Duitse stewardess, meldt Bild.

De zangeres, die op wereldtournee is met haar Beautiful Trauma-tour en net een concert in Oslo heeft gehad, was zelf niet aan boord. Haar manager een een aantal naaste medewerkers wel.

Woensdag geeft P!nk een show in de Deense stad Horsens. Met een tussenstop in Duitsland op de 9e, komt P!nk 11 augustus naar Nederland. De wereldster geeft dan een optreden op het Malieveld in Den Haag en heeft Davina Michelle in het voorprogramma staan.