Friends-reünie komt in maart 2021

Op Twitter vertelde Matthew Perry, die Chandler in de serie speelt, dat de reünie in maart dan toch echt komt. „De reünie van Friends wordt verplaatst naar begin maart”, schrijft de 51-jarige acteur. „Het lijkt erop dat we een druk jaar voor de boeg hebben. En daar houd ik van!”

Eigenlijk zouden David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Perry al eind mei te zien zijn tijdens de lancering van streamingdienst HBO Max. Die opnames, en latere in augustus, werden vanwege het coronavirus afgelast.