Gal Gadot: ’Wonder Woman voorbeeld voor mijn dochters’

Gal Gadot in actie in ’Wonder Woman 1984’. Ⓒ Foto Clay Enos

In Wonder Woman (2017) liet Gal Gadot al zien uit wat voor hout zij gesneden is. Zelfs verantwoordelijk filmmaakster Patty Jenkins stond verbaasd over de fysieke krachttoeren waartoe de voormalige Miss Israël in staat bleek. Tijdens het maken van Wonder Woman 1984 toonde de regisseur zich vervolgens nóg veeleisender. „Ik heb nooit eerder zo hard aan een film gewerkt”, verzucht haar steractrice. „Bij lange na niet.”