Wandeltips: maak eens een anders-ommetje

Lichtstad vol straatkunst

De musea mogen momenteel dan nog gesloten zijn, op straat valt gelukkig ook nog genoeg moois te ontdekken. In Eindhoven wordt jaarlijks een van de grootste graffitifestivals van Europa georganiseerd en dat is het hele jaar door terug te zien in de Lichtstad.

Een officiële wandeling is weliswaar niet beschikbaar, maar wanneer je via Google op de zoektermen ’graffiti’, ’wandeling’, ’Eindhoven’ en ’street art’ zoekt, kom je via diverse sites een heel eind. Zo vind je op cornersoftheworld.nl bijvoorbeeld een handige, heldere route die je langs diverse, kleurrijke plekken voert, zoals de Silly Walks-tunnel aan de Professor Doctor Dorgelolaan, die in 2016 door acteur John Cleese in hoogsteigen persoon werd geopend. De afbeeldingen van Studio Giftig zijn een prachtige ode aan het legendarische Monthy Python.

Vanaf dat punt wandel je in ongeveer tien minuten naar de Berenkuil (oftewel het Insulindeplein), waar ook altijd het graffitifestival Step in the Arena plaatsvindt. Hier is het voor de liefhebber van straatkunst smullen geblazen, met steeds weer wisselende ’exposities’. Maar ook in de hippe wijk Strijp-S kun je je tegoed doen aan de meest bijzondere creaties op de gevels van de industriële gebouwen.

Langs de singels

Het Singelpark in Leiden biedt de perfecte wandeling. Een zes kilometer lange route rondom de binnenstad, langs het water, waar altijd wat is te zien: bootjes, bijzondere bomen, nijlganzen, aalscholvers, meerkoeten en als je geluk hebt zelfs een ijsvogeltje of een grote bonte specht. Bovendien zijn er tot 2023 ook vijf opvallende kunstwerken te ontdekken.

Wandelschoenen aan en stappen maar. Door het Plantsoen, waar kunstenaar Harold de Bree een wachttoren heeft gebouwd, naar het voorbeeld van de DDR-lichttoren die ooit naast de Berlijnse Muur stond. Even verderop staat een wonderlijk verwrongen kooi van Atelier van Lieshout. Is dit een schuilplek of een gevangeniscel? En van wie dan? In het Huigpark kan er uitgerust worden in de knalgele Tussentuin van het collectief Observatorium (foto).

Het thema van deze tijdelijke buitenexpositie is ’grenzen en vrijheid’. Mooi gekozen voor deze rondgang, want de singels gaven lang geleden de stadsgrenzen aan. Niet iedereen werd zomaar binnen de stadsmuren toegelaten. Vlakbij het Museum voor Volkenkunde treffen we een man op een lantaarnpaal aan, een beeld van de Spaanse kunstenaar Fernando Sanchez-Castillo. Het is een aangrijpend beeld van een Afrikaanse vluchteling, die verlangend uitkijkt naar een betere toekomst.

Meer info en routekaart via singelpark.nl

Sculpturen in het bos

Door het Kuinderbos in Bant (Noordoostpolder) loopt een bijzondere route. Terwijl je geniet van de natuur wandel je langs diverse zandsculpturen, gemaakt in speciale kisten.

De werken die vorig jaar door zandkunstenaars in het kader van 75 jaar bevrijding zijn gemaakt, zijn onlangs gerestaureerd (door aanraking en weersomstandigheden waren sommige sculpturen beschadigd) en nog te bewonderen tot juni. Hierna zullen nieuwe zandbeelden worden gemaakt, passend bij een nieuw thema.

De tocht van 2,5 km lang gaat over onverharde bospaden. De ingang is aan de Schoterweg, vlakbij de manege.

Kijk voor meer informatie op staatsbosbeheer.nl

Omroepvilla’s

Een van de mooiste villaparken van Nederland ligt in Hilversum, met ontwerpen van de hand van bekende architecten als Salm, Berlage en Hanrath. Vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw vestigden omroepen zoals de VARA, VPRO en de AVRO (foto) zich vanuit Amsterdam in Hilversum.

Niet alleen omdat, mede dankzij een goede treinverbinding, de ligging zo centraal was, maar vooral omdat de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek - destijds de grootste radioproducent van Nederland - hier stond.

Het AVRO-gebouw van Ben Merkelbach en Charles Karsten (1936) Ⓒ Foto AVRO

Vanuit het Dudok Architectuur Centrum - aan de achterzijde van het raadhuis, een ontwerp van deze beroemde architect - voert een wandelroute langs monumentale studiogebouwen, die tot aan de oorlog in de fraaie villa’s werden ingericht. Daarna groeiden de omroepen uit hun vooroorlogse jasje. Om het ruimtegebrek aan te pakken en beter samen te kunnen werken ontstond Radio-city, tegenwoordig bekend als het Mediapark, naast de villawijk.

Ook daar zijn architectonische hoogstandjes terug te vinden. Functionele panden uit de jaren 60 en 70, iconische gebouwen vanaf begin jaren 90. Gebouwen als de Villa VPRO en het onderkomen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid trekken internationaal de aandacht.

Over de dodenakker

Liesbeth List, die precies een jaar geleden overleed, is op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam herenigd met haar grote liefde Ramses Shaffy; haar urn staat naast zijn steen. Behalve deze twee grote chansonniers zijn er op deze dodenakker vele andere beroemdheden ter aarde besteld.

Parijs heeft Père-Lachaise, wij hebben Zorgvlied, in 1870 in gebruik genomen, eigendom van de gemeente Amstelveen maar gelegen binnen de Amsterdamse stadsgrenzen aan de Amsteldijk. De paden en lanen beslaan zo’n 60 kilometer, waarlangs meer dan 17.000 graven liggen. Wie behoefte heeft aan achtergrondinformatie, kan bijvoorbeeld het boek Wandelen over Zorgvlied van Marcel Bergen aanschaffen.

Het terrein staat vol funeraire symboliek uit de negentiende eeuw, die is aangebracht op de rijksmonumenten van onder anderen Oscar Carré (1891), Sophia Knoll (1890) en Adrianus Hartog van Banda (1873).

De begraafplaats is populair bij bekende Nederlanders: het is de laatste rustplaats van onder anderen Annie M.G. Schmidt, Harry Mulisch, Seth Gaaikema, Joop Doderer, Herman Brood (wiens as na zijn crematie op Westgaarde is overgebracht naar Zorgvlied, en hier onder een monumentale engel is neergelegd), Hans van Mierlo, Wubbo Ockels, Frans Halsema en Antonie Kamerling.