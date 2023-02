Roy uit Over mijn lijk deelt update: ’Goede uitslag gekregen’

„De tumor gedraagt zich rustig en is op dit moment niet gegroeid”, legt ze uit. „We hebben weer een half jaar rust, wat kun je al blij zijn met een half jaar hé?”

Ook vertelt ze dat ze niet met hem mee kon naar het ziekenhuis. „Verschrikkelijk dat ik dit keer niet mee kon om Roy te steunen door die rot griep, maar Roy had goede support mee”, aldus Annick.

In Over mijn lijk was te zien dat er bij Roy in 2018 een hersentumor werd ontdekt en hij uitbehandeld is.