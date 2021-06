Sinéad O’Connor stopt ermee: ’Ik hang mijn tepelkwastjes aan de wilgen’

„Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik stop met toeren en niet meer werkzaam zal zijn in de muziekindustrie”, schrijft de zangeres op Twitter. „Ik word ouder en ik ben moe. Het wordt dus tijd om mijn tepelkwastjes aan de wilgen te hangen.”

Haar nieuwe en elfde album, No Veteran Dies Alone (NVDA), wordt naar verwachting uitgebracht in januari 2022. „Dat zal mijn laatste plaat zijn. Er komt geen tournee en verwacht ook geen promotiewerk van me. Ik heb altijd alles gegeven wat ik heb.”

Drugsverslaving

De controversiële O’Connor liet afgelopen najaar al weten dat haar tournee die ze voor dit jaar had gepland niet door zou gaan. Ze wilde zich eerst laten behandelen voor verslavings- en mentale problemen.

„Ik ben door zes hele zware jaren gegaan. Dit jaar kwamen die ten einde en nu is het tijd om te herstellen”, deelde de zangeres in november op Twitter. „Dit jaar ben ik iemand waar ik van hield kwijtgeraakt en dat heeft me zo geraakt dat ik korte tijd verslaafd was aan een andere drug dan wiet – waar ik al 34 jaar verslaafd aan ben.”

Trauma’s

De Ierse, die sinds haar bekering tot de islam door het leven gaat als Shuhada Sadaqat, heeft in haar jeugd verschillende trauma’s opgedaan. Ook kwam ze meerdere keren in aanraking met geweld. „Daarna ben ik meteen de muziek ingegaan. Ik heb nooit geleerd hoe je een normaal leven moet leiden.”

Ze vroeg haar fans en haar zakelijke contacten om begrip, want „de muziekindustrie toont weinig medelijden met artiesten die iets moeten uitstellen vanwege psychische gezondheidsproblemen. Als dit het einde van mijn carrière betekent, dan is dat maar zo. Ik heb maar één leven en daar moet ik zuinig op zijn.”