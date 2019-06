Nicole Kidman en Keith Urban vieren trouwdag

„Dertien jaar magie, muziek, romantiek, wilde avonturen en nog altijd de pure liefde ontdekken”, schreef Keith bij een foto van het stel samen. Nicole plaatste ook een kiekje en voegde daar het woord ’liefde’ aan toe en een hartje.

De twee leerden elkaar in 2005 kennen en traden het jaar erop in het huwelijk in Australië. De actrice en de countrymuzikant hebben twee dochters: Sunday (10) en Faith (8). Haar huwelijk met Keith is het tweede voor Nicole; ze was van 1990 tot 2001 getrouwd met Tom Cruise, met wie ze twee kinderen deelt.