BBC bekritiseerd om interview Alan Dershowitz over Maxwell-zaak

Dershowitz zei in het interview dat het een zwaktebod was dat Epsteins meest bekende beschuldiger Virginia Giuffre Roberts niet werd gehoord als getuige. Volgens hem zou dat zijn omdat de autoriteiten niet geloven dat zij de waarheid vertelt. Het zou de zaak van Giuffre, die in Amerika een civiele zaak tegen prins Andrew startte wegens vermeend seksueel misbruik, geen goed doen, meende de advocaat.

Critici wijzen erop dat Dershowitz zelf door Virginia Giuffre beschuldigd is van seksueel misbruik en dat zijn kijk op de zaak dus behoorlijk gekleurd is. Ze verwijten de Britse nationale zender dat zij hem over dit onderwerp aan het woord gelaten hebben zonder context erbij te geven. De Britse tabloid haalt onder meer mensenrechtenactivist Adam Wagner aan, die spreekt over een ’enorme fout van de BBC’. „Alan Dershowitz gebruikt het interview in een poging Virginia Giuffre in diskrediet te brengen.”

Dershowitz heeft, net als prins Andrew, de beschuldigingen tegen hem altijd ontkend.