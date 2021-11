Angelina Jolie betreurt Eternals-verbod in Golfstaten

In de landen is homoseksualiteit nog steeds verboden. Lokale distributeurs wilden meerdere scènes in de film aanpassen maar daar wilde Disney, die alle rechten van Marvel in handen heeft, niet in meegaan. Daarom is besloten de film daar helemaal niet te vertonen. De Amerikaanse actrice zei tegen het Australische News.com het jammer te vinden voor het publiek dat de film niet uitkomt in die landen, maar is trots op de beslissing van Marvel om geen scènes uit de film te knippen.

Jolie, die superheldin Thena speelt in de film, liet zich verder kritisch uit over mensen die boos worden over homoseksualiteit of het afkeuren. „Ik kan nog steeds niet begrijpen dat we in een wereld leven waarin sommige mensen niet kunnen zien hoe mooi Phastos zijn gezin en hun liefde voor elkaar is.”