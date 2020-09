Kim Kardashian ook thuis in huisdecoratie

Kim heeft onlangs papieren ingediend om haar trademark KKW Home te kunnen plakken op verschillende producten, meldt People.

De 39-jarige ster heeft al verschillende ideeën voor de KKW Home-collectie. Zo is te lezen in het verzoek dat ze onder meer cadeaus, slaapkameraccessoires en spullen voor in de badkamer wil gaan verkopen.

Vorige week vierde Kim het 1-jarig bestaan van haar corrigerend ondergoedlijn SKIMS.