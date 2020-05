’Brandstof’ tanken voor de ziel bij theatrale drive through

Actrice Nynke Heeg (l.) werkt samen met Jos van Kan aan haar scène in ’Brandstof’. Ⓒ Foto Amaury Miller

Regisseur Jos van Kan zou voor Karavaan de locatievoorstelling Kiem maken, maar het festival werd afgelast. Niet veel later werd hij alsnog door de organisatie gebeld. Of hij het zag zitten om een coronaproof theatrale drive through te maken in een oude drukkerij in Alkmaar. Volgende week gaat Brandstof in première.