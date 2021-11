Cultuur en Mediapodcast ‘Porno met een verhaal in Zweedse film Pleasure’

In weer een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast bespreken Daphne van Rossum, Marco Weijers en Bart Wijlaars het laatste nieuws uit de tv-, film- en muziekwereld. De geruchten over een mogelijke overstap van VI-presentator Wilfred Genee naar de streamingdienst Viaplay lijken een knuppel in het hoenderhok. Zal de gerecyclede filmhuis-hit van Linda de Mol ook in Nederland gaan scoren? En porno met een verhaal in de Zweedse film Pleasure.