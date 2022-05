Premium Het beste van De Telegraaf

In laatste week van spektakelproces Geeft vriendin Amber Heard haar nu de doodsteek?

Brengt voormalig bff Jennifer Howell (l.) Amber Heard straks de genadeklap?

Heeft Amber Heard gelogen over het zogenaamde ’trapincident’ en zal een vriendin dat deze week gaan verklaren in de rechtszaal waar in Amerika alle ogen op zijn gericht?