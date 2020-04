Niels van der Laan had liefdesverdriet om publiekloze show

Vooral Jeroen was er somber over, zei hij maandag in Jinek. „Ik had er echt liefdesverdriet van. Ik heb er wakker van gelegen. Ik dacht: gaan we dit nu niet doen? Ik vind het namelijk zo verschrikkelijk leuk om te doen.”

Volgens Niels leek het ook een uitgemaakte zaak. „We maken theater op tv, daar heb je publiek voor nodig. Dat is actie, reactie”, zei hij. Bovendien zouden er ook geen band en ensemble kunnen zijn. „We dachten: het houdt op.”

Na een volle week in mineur kwamen nieuwe ideeën. Niels: „Misschien moeten we dan juist het publiek in quarantaine naar de studio halen op een megascherm.” Dat idee is na een paar tests uitgewerkt en gelukt. Het publiek speelt straks live vanuit hun eigen huis virtueel mee.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een programma in coronatijd toch actief gebruikt maakt van publiek. De opnames zijn in april, mei en juni.