Katy Perry noemt weigeren nummer met Billie Eilish grote fout

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Katy Perry vindt het met terugwerkende kracht „een grote fout” van zichzelf om in 2016 nee te zeggen tegen een samenwerking met Billie Eilish. Dat zegt de 38-jarige zangeres in een video die op TikTok te zien is.