Jean-Claude Van Damme wordt de premier van België in nieuwe serie

Homohuwelijk is nieuw voor Jean-Claude Van Damme

De Belgische Hollywoodster JEAN-CLAUDE VAN DAMME (Bloodsport, Hard Target) maakte deze week op de Franse televisie nog eens duidelijk waarom hij in filmland als The Muscles from Brussels bekendstaat en niet als The Brain from Brussels. In de al jaren spraakmakende talkshow On n’est pas couché op Fra...