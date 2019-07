Acteur David Hedison overleden

„Zelfs in ons diepe verdriet worden we getroost door de herinnering aan onze geweldige vader. Hij hield heel veel van ons en uitte die liefde elke dag. Hij werd aanbeden door zovelen, die allemaal baat hadden bij zijn warme en genereuze hart. Onze vader bracht vreugde en humor waar hij ook ging en deed dat met veel stijl”, laat de familie van Hedison in een verklaring weten.

David Hedison was te zien in tal van films, waaronder Much Ado About Nothing, The Enemy Below, Son of Robin Hood, The Fly, Live and Let Die, License to Kill. Ook speelde hij in series als Voyage to the Bottom of the Sea, Another World, T.J. Hooker, Dynasty, The Love Boat,’Who’s the Boss, The Colbys en The Young and the Restless.