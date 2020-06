Frank Lammers zingt eigen titelsong

De komedie Groeten van Gerri vertelt over een scheikundeleraar die tijdens de coronalockdown ongewenst viraal gaat in z’n ondergoed. Lammers speelt niet alleen de hoofdrol, maar heeft de film ook geregisseerd. De film is vanaf 25 juni vier weken exclusief te zien via de streamingdienst Pathé Thuis.

Naast Dagen van Goud zijn er nog twee nummers speciaal gemaakt voor de film. Guus Meeuwis zong het lied Alleen en Diggy Dex maakte Helden. Deze nummers zijn eerst in de film te horen en zullen later worden uitgebracht door Modestus Records.

Dagen van Goud is vrijdag 19 juni in z’n geheel te beluisteren via Spotity.