Opnames Neighbours weer van start, maar gezoend wordt er niet

„Er wordt niet meer gezoend of geknuffeld. We monteren de personages ook niet zo dat het lijkt alsof ze dichter bij elkaar zijn, maar we leunen wel meer op close-ups die een gevoel van intimiteit moeten creëren”, vertelt Herbison tegen persbureau AFP.

Neighbours is een Australische soapserie die al sinds 1985 op de buis te zien is en in zestig landen wereldwijd wordt uitgezonden. Het verhaal gaat over een aantal families in Ramsay Street, in een fictieve voorstad van Melbourne. Grote sterren als Kylie Minogue, Margot Robbie en Russell Crowe hadden ook ooit een rol in de serie.