Russell Brand wordt voor de derde keer vader

„Je werd verliefd en je hebt twee kinderen”, zei presentator Steven Bartlett daarin. „Er komt een derde aan. Dat is een heel speciale liefde die je hebt gevonden.”

Later in de podcast deelde Brand (48) wat hij had geleerd van het vaderschap. „Het heeft me geleerd dat er veel belangrijkere dingen in deze wereld zijn dan ik.”

Het wordt het derde kindje van Brand en zijn vrouw Laura Gallacher. Het koppel trouwde in 2017 en heeft met Mabel (6) en Peggy (4) samen al twee kinderen. Brand maakte niet bekend of het een jongetje of meisje wordt.