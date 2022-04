Manager Rob de Nijs heeft ’goede hoop’ op snel inhalen afscheidsconcert

„We hebben goede hoop dat het op redelijk korte termijn kan plaatsvinden, in ieder geval voor de zomervakantie”, aldus de manager van De Nijs, die stelt dat het redelijk goed met hem gaat. Hij zegt wel dat het inhalen van het concert afhankelijk is van de beschikbaarheid van de locatie. „Dat maakt het nog best lastig om een datum te prikken.”

De Nijs’ vrouw Henriëtte liet eerder al een Privé weten dat er hoe dan ook een nieuwe datum wordt geprikt. „Het moet. De cirkel dient rond te worden gemaakt, en dat is pas het geval wanneer Rob ook in Amsterdam afscheid genomen heeft van de mensen, zowel in de zaal als achter hem: de bandleden met wie hij zoveel jaar heeft opgetreden. (...) Alsjeblieft mensen, geef hem die paar weken extra. Hij zal ze nodig hebben en jullie zullen er geen spijt van krijgen. Het wordt een afscheid van een levende legende.”

Rob de Nijs maakte in 2019 bekend dat hij de ziekte van Parkinson heeft. De 79-jarige zanger stopt om die reden met optreden.