Rassenspanning rondom nieuw museum

Een van de redenen daarvoor is de zwarte dominee Kennedy (Forest Whitaker), die blijft hameren op het belang van naastenliefde en zo de rust wil bewaren. Een boodschap die zeker niet meteen blijft plakken. Zie dat pacifisme bijvoorbeeld maar eens te verkopen aan zwarte jongeren die op straat worden aangevallen en vernederd. Intussen zijn zij ook zelf geen engeltjes, wat de onderlinge spanningen alleen maar groter maakt.

Regisseur Andrew Heckler baseerde zich op een echt verhaal uit de jaren negentig en won met zijn film in 2018 al de publieksprijs op het Sundance Film Festival. Toch is Burden verre van een verouderd verhaal. Parallellen met de actualiteit zijn zo getrokken.

Zowel blanke als zwarte personages worstelen hier met een innerlijke strijd: kunnen ze het opbrengen om vertrouwen te tonen of barsten ze uit in woede? Het geeft de nodige menselijkheid mee aan dit verhaal, hoewel Heckler dat niet overal mooi doorvoert. De leiders van beide fronten hadden best meer mogen zijn dan een duivel en een engel. Zeker met topacteurs als Wilkinson en Whitaker.

✭✭✭✩